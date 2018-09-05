Певицу Надежду Бабкину заподозрили в отмывании бюджетных средств

14:20 | 7.09.2018

Певицу Надежду Бабкину заподозрили в наличии конфликта интересов. Итоги расследования в отношении девяти депутатов Московской городской думы и Московской областной думы опубликованы на сайте российского отделения Transparency International, передает lenta.ru.



Отмечается, что Бабкина одновременно является художественным руководителем – директором фольклорного театра «Русская песня» и заместителем председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям. «Комиссия Мосгордумы, в которой заседает Бабкина, «рассматривает вопросы о порядке реализации билетов на театрально-зрелищные мероприятия». Выходит, Бабкина как депутат определяет правила для Бабкиной как директора театра», — говорится в сообщении на сайте Transparency International, передает iz.ru. По данным правозащитников, за год Бабкина заключила с собственным театром три контракта на сумму почти семь миллионов рублей.



Кроме Бабкиной, в конфликте интересов заподозрили лыжника, зампредседателя комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Александра Легкова, члена комиссий Мосгордумы по градостроительству Олега Сороку и шесть других депутатов.