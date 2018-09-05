Президент США Трамп назвал встречу с Путиным одной из лучших в своей жизни

14:14 | 7.09.2018

Президент США Трамп заявил, что встреча с Путиным в Хельсинки стала одной из лучших в его жизни. Об этом он заявил в ходе митинга в городе Биллингс.



«Одной из моих лучших встреч, которые когда-либо были, была встреча с Владимиром Путиным», — приводит слова Трампа CNN. «Они [критики] хотели, чтобы у меня был боксерский поединок на сцене. У нас была отличная встреча. Мы говорили об Украине. Мы говорили о Сирии. Мы говорили о защите Израиля. Мы говорили о стольких великих вещах», — сказал Трамп.



Как напоминает РБК, речь идет о встрече Путина и Трампа, которая состоялась 16 июля в Хельсинки. Главы двух стран провели двухчасовой разговор за закрытыми дверями в присутствии лишь двух переводчиков. Детали беседы остаются неизвестными.