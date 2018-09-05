Депутат Верховной рады рассказал о «колоссальных запасах газа» на Украине

14:11 | 7.09.2018

Украина имеет колоссальные запасы газа, но, чтобы его добывать, требуются немалые финансовые вложения, заявил депутат Верховной рады Сергей Тарута, передает lenta.ru. По словам нардепа, запасы газа на территории Украины являются третьими в Европе и одними из самых больших в мире. Он отметил, что в таком случае достаточно «пяти-семи миллиардов инвестиций» для обеспечения независимости по импорту.



«Через 7–10 лет мы сможем экспортировать огромные объёмы, опуская цену газа на 40–50 %. Это означает, что и все тарифы будут ниже. Это значит, что продукция наша, которая производится из газа, будет более конкурентоспособная. Будет больше прибыли, больше будет зарабатывать бюджет, каждое предприятие и человек», — заключил Тарута.