Истребители F-22 ВВС США сопроводили российские бомбардировщики Ту-95МС в Арктике

14:08 | 7.09.2018

Российские стратегические ракетоносцы ВКС РФ Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. На отдельных этапах маршрута самолеты ВКС России сопровождали два истребителя F-22 ВВС США.

В военном ведомстве напомнили, что летчики дальней и морской авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Черного моря, Атлантического и Тихого океанов.