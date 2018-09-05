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Россия и мир


14:08 | 7.09.2018

Истребители F-22 ВВС США сопроводили российские бомбардировщики Ту-95МС в Арктике

Российские стратегические ракетоносцы ВКС РФ Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. На отдельных этапах маршрута самолеты ВКС России сопровождали два истребителя F-22 ВВС США.
В военном ведомстве напомнили, что летчики дальней и морской авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Черного моря, Атлантического и Тихого океанов.

© «Вечерние Ведомости»

 


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