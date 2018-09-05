IBU отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России

14:02 | 7.09.2018

Международный союз биатлонистов (IBU) не восстановил в правах Союз биатлонистов России (СБР). Такое решение принял конгресс организации в Порече (Хорватия), сообщает твиттер организации. Таким образом, сборная России будет участвовать в международных соревнованиях на прежних условиях: под российским флагом и с сохранением квоты, но не сможет голосовать на конгрессе IBU, выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов, передает sport-express.ru.



Как напоминает «Р-Спорт», в декабре 2017 года статус СБР в международном союзе был понижен до временного членства из-за допинг-нарушений российских биатлонистов.