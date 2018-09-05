Российские власти предупредили США об ударе по району Сирии с американскими военными

13:57 | 7.09.2018

Российские власти дважды за неделю уведомляли представителей США о готовности нанести удары по районам Сирии, где находятся «десятки» американских военных. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на нескольких представителей Пентагона.



По словам источников телеканала, Москва считает, что под защитой американцев в стране находятся незаконные вооруженные формирования. Как отмечает телеканал, предупреждения заставили военных обеспокоиться тем, что они окажутся в опасности, если российские ВКС продолжат удары по сирийской территории.



На CNN добавили, что США обеспокоены, в частности, безопасностью американских военных на базе Эт-Танф в провинции Хомс.