В Кремле отреагировали на обвинения Лондона по делу Скрипалей

17:10 | 6.09.2018

Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери. С таким заявлением в четверг, 6 сентября, выступил пресс-секретарь Путина Песков.



«Россия не имела, не имеет ничего общего с событиями в Солсбери. Россия непричастна. Для нас недопустимы обвинения в адрес российского руководства», — сказал Песков. Он добавил, что Москва сможет принять какие-либо меры в отношении подозреваемых Лондоном граждан России лишь после поступления запроса со стороны Великобритании, однако британская сторона отказывается от сотрудничества с РФ.



Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Позднее Лондон предъявил фотографии двух «подозреваемых в отравлении Скрипалей», утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов, напоминает РИА «Новости».