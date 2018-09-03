Новым пресс-секретарём премьер-министра РФ Дмитрия Медведева станет Олег Осипов

16:46 | 6.09.2018

Новым пресс-секретарём премьер-министра России Дмитрия Медведева станет первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов. Об этом сообщает РИА Новости. Нынешний пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова покинет должность в связи с переходом на работу во Внешэкономбанк.



Осипов поблагодарил Медведева за оказанное ему доверие. «Кроме того, хочу сказать спасибо Наталье Тимаковой за поддержку и за готовность ввести в курс дела, познакомить с технологией работы», — заключил он.



Как напоминает РБК, в 2008-м, после избрания Медведева президентом, Тимакова стала его пресс-секретарем, а в 2012 году ушла вместе с ним в правительство, став пресс-секретарем — заместителем руководителя аппарата правительства.