По данным «Левада-центр», среди россиян возросла обеспокоенность социальными проблемами

16:42 | 6.09.2018

Среди россиян возросла обеспокоенность социальными проблемами. В первую очередь, людей волнуют вопросы, связанные с благосостоянием и доходами. Это следует из данных исследования, проведенного Левада-центром, передает РБК.



Социологи спрашивали у россиян, какие проблемы волнуют их больше всего. Около 72% респондентов отметили рост цен, 52% — «обнищание населения», следует из результатов опроса. Обеспокоенность ростом безработицы выразили 48% респондентов. Примерно 30% россиян упомянули экономический кризис и несправедливое распределение доходов, а 21% респондентов отметили «кризис морали, культуры и нравственности», сообщает MK.ru.



По словам директора «Левада-центра» Льва Гудкова, показатели «каждого пункта опросника» в новом исследовании в среднем выросли на треть. В последний раз такие цифры фиксировались перед дефолтом 1998 года, отмечают социологи.