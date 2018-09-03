Французские военные заявили о готовности к удару по Сирии

16:34 | 6.09.2018

Французская армия готова вновь нанести удар по Сирии в случае применения химического оружия в Идлибе, сообщает Рейтер со ссылкой на главу генштаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантра. Он также высказал мнение, что запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство» прекратит свое существование в Сирии и Ираке до конца текущего года, отмечает MK.ru.



Как отмечает lenta.ru, наступление проправительственной коалиции на Идлиб должно стать финальным этапом затяжного сирийского конфликта. Президент США Трамп в свою очередь предупредил, что это может обернуться гуманитарной катастрофой с сотнями тысяч жертв.