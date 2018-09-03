Оперная певица Мария Максакова рассказала об угрозах от «украинских патриотов»

16:13 | 6.09.2018

Оперная певица Мария Максакова рассказала на своей странице в Фейсбук, что по факту поступления угроз в ее адрес от украинских активистов полицией Украины возбуждено уголовное производство, передает MK.ru.



Вдова убитого в Киеве Дениса Вороненкова сообщила, что в ее адрес ночью поступил ультиматум от неизвестного, который от имени «украинских патриотов» потребовал покинуть территорию Украины.



«Я получила угрозы от неизвестного мне человека, который от имени «украинских патриотов» требует, чтобы я покинула Украину...Моя охрана тщательно выполняет свои обязанности. Даже уголовное производство открыто по факту размещения угроз в мой адрес в сети», - написала Максакова.



Бывший депутат Госдумы, супруг Масаковой Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Главным организатором преступления украинское следствие считает гражданина России Владимира Тюрина, бывшего гражданского мужа Марии Максаковой. В марте 2018 года он был объявлен на Украине в розыск, напоминает «Росбалт».