Депутат Верховной рады после отдыха в Крыму понял причины его присоединения к России

16:03 | 6.09.2018

Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Балицкий провел отпуск в Крыму, после чего заявил, что понял, почему крымчане проголосовали в 2014 году за присоединение к России.



«Проводя часть своего отпуска в Крыму, я общался с очень многими украинцами, нашими людьми. Ситуация неоднозначная. Есть люди, которые крутят пальцем у виска и говорят: «Какой возврат, вы что?» И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот. Я могу руку на сердце положить — так думают многие люди», — сказал депутат.



Балицкий добавил, сообщает ФАН, что после крымского референдума в 2014 году не только мирные жители решили вернуться в состав России, но и сотрудники украинских правоохранительных органов, и даже военнослужащие ВСУ захотели получить гражданство РФ. Он заявил, что из 600 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) на родину вернулись лишь 200 человек.