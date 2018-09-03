Продажи новых легковых автомобилей в России в августе выросли на 11%

15:59 | 6.09.2018

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе 2018 года выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 147,4 тыс. штук, говорится в сообщении комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).



Первенство по популярности у российских автомобилистов в августе, как и месяцем ранее, заняла модель Lada Vesta с количеством проданных авто 8,510 тыс. (по сравнению с августом 2017 годом продажи увеличились на 27,1%). На 2-м месте была модель Kia Rio. За минувший месяц было продано 7,812 тыс. авто этой марки, что на 7,8% меньше, чем годом ранее. На 3-м месте Lada Granta - 6,979 тыс. (-17,6%), передает finmarket.ru.