В США обеспокоены угрозой уничтожения однополярного мира

15:49 | 6.09.2018

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что испытывает беспокойство, поскольку «однополярный мир Америки» под угрозой. Об этом сообщает РИА Новости. «Однополярный мир Америки находится под угрозой. Вакуум власти возникает по всему миру и быстро заполняется враждебными государствами, террористами и транснациональными преступниками... они хотят нарушить наш образ жизни, и многие из них сеют хаос, нестабильность и насилие», — сказала она, передает russian.rt.com.



«Такие страны, как Китай, Иран, Северная Корея и Россия, готовы использовать все элементы национальной мощи – финансовые, торговые, в киберпространстве, шпионаж, информационные операции и многое другое, чтобы подорвать наши позиции и продвинуть собственные интересы», – также добавила Нильсен.



Отдельно министр безопасности указала на серьёзные угрозы для США в киберпространстве. Она сравнила проблемы в этой сфере с ситуацией, которая была накануне 11 сентября 2001 года.