Министр безопасности Великобритании назвал Путина ответственным за отравление Скрипалей

15:25 | 6.09.2018

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что президент России Владимир Путин несет ответственность за организацию отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери весной.



«В конечном итоге он [Путин] несет ответственность, поскольку является президентом Российской Федерации и именно его правительство контролирует, финансирует и управляет военной разведкой, ГРУ, через Минобороны», — заявил Уоллес в эфире утренней программы Today на BBC. «Не думаю, что кто-то сможет сказать, что Путин не контролирует свое государство. Он намеренно окружил себя действующими и бывшими разведчиками, силовиками, как их называют в России... В итоге, несомненно, он несет ответственность. Он — лидер этого государства», — cказал британский министр, передают «Ведомости».



Как напоминает dp.ru, Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в одном из парков в британском Солсбери 4 марта. На следующий день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что оба они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое прежде разрабатывалось в СССР. Великобритания официально обвинила в случившемся Россию. 5 сентября Лондон показал фотографии подозреваемых в отравлении Скрипалей. По данным британских правоохранителей, это сотрудники ГРУ, граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.