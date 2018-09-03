Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


15:18 | 6.09.2018

Палата представителей Конгресса США приняла закон о санкциях за кибератаки

Палата представителей Конгресса США в среду приняла закон «О киберсдерживании и ответных мерах», который предусматривает введение санкций против иностранных лиц и организаций за организацию и проведение кибератак против Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

Как отмечается, необходимость принятия закона обосновывается целым рядом кибератак против Соединенных Штатов. Теперь закон будет передан на утверждение сенату.

Попасть под санкции, согласно законопроекту, могут любые иностранные физические лица и организации, которые угрожают политике США. Ограничения могут варьироваться от отмены оказания помощи какой-либо стране до запрета на въезд в Штаты. Также может быть запрещен экспорт из государства, попавшего под эти санкции. Документ обязывает президента США накладывать ограничения за киберпреступления, однако он может отказать в этом на срок не более одного года, отмечает «Эхо Москвы».

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:34 | 6.09.2018
Работникам екатеринбургского предприятия-банкрота ООО «Нефтемаш» начали выплачивать долги по зарплате

16:13 | 6.09.2018
Не удержался от соблазна. В Шадринске мойщик угнал дорогой автомобиль клиента и разбил его

15:59 | 6.09.2018
Свердловский облсуд не вернул мандат бывшему депутату Армену Карапетяну

15:30 | 6.09.2018
В Екатеринбурге обжалован приговор Владиславу Рябухину

15:28 | 6.09.2018
Завтра в пермской гимназии № 33 откроется семейный культурно-досуговый центр

15:19 | 6.09.2018
В Зауралье чиновника из опеки наказали за бездействие. Дети жили в ужасных условиях и наблюдали, как спиваются родители

14:53 | 6.09.2018
Территория будущего туристического кластера «Гора Белая» охватит 15 населенных пунктов

14:48 | 6.09.2018
Юрий Пономарев внес представление руководителю Департамента Росприроднадзора по УрФО

14:40 | 6.09.2018
В Прикамье выберут лучший многофункциональный центр

14:33 | 6.09.2018
Участок улицы Куйбышева в Кургане перекроют на месяц

14:28 | 6.09.2018
В Екатеринбурге мужчина в форме майора измазал фекалиями двери офиса

14:14 | 6.09.2018
Пермяков приглашают поболеть за участников международного марафона

14:03 | 6.09.2018
Суд Кургана еще на месяц продлил арест главы УФНС Зауралья

13:59 | 6.09.2018
В Свердловской области убрано почти 20% зерновых и зернобобовых

13:37 | 6.09.2018
Сбербанк заплатит екатеринбурженке 145 тысяч рублей за навязанную услугу страхования

13:08 | 6.09.2018
Екатеринбуржцы приберутся в Юго-Западном и Шувакишском лесопарках

12:59 | 6.09.2018
В Перми обсуждают проекты муниципальных программ на 2019–2023 годы

12:50 | 6.09.2018
В Кургане юноша украл из цветочного магазина 13 букетов для любимой

12:49 | 6.09.2018
«Парма» подписала центрового из «Зенита» Ивана Лазарева

12:47 | 6.09.2018
Турфирма из Екатеринбурга похитила деньги более 50 человек

12:30 | 6.09.2018
Tele2 предоставляет клиентам «SOS-пакет»

12:25 | 6.09.2018
Алексей Андреев назначен ректором Пермского аграрно-технологического университета

12:17 | 6.09.2018
В отношении бывшего руководства администрации Заречного возбуждено уголовное дело

12:13 | 6.09.2018
В Перми протестировали новый светомузыкальный фонтан

12:05 | 6.09.2018
Пермякам напоминают о правилах получения знака «Инвалид»

12:00 | 6.09.2018
Возбуждено уголовное дело по факту перестрелки в Екатеринбурге

11:46 | 6.09.2018
Житель Талицы, угрожавший сломать голову инспектору ДПС, осужден на реальный срок

11:20 | 6.09.2018
Евгений Куйвашев призвал провести выборы «легитимно, открыто и демократично»

11:09 | 6.09.2018
В МОБ напомнили об ответственности за участие в митинге Навального в Екатеринбурге

11:07 | 6.09.2018
В Зауралье с 7 по 9 сентября пройдет межрегиональный фестиваль «Бардовские костры»

10:51 | 6.09.2018
В результате стрельбы по Audi в Екатеринбурге пострадал один человек

10:30 | 6.09.2018
Улицу Первомайскую будут перекрывать в три этапа

10:14 | 6.09.2018
Следователи провели обыск в доме экс-главы Заречного

09:58 | 6.09.2018
На трассе Пермь — Екатеринбург сломался автопоезд с адсорберами

09:51 | 6.09.2018
За ночь от огня в Екатеринбурге пострадали два автомобиля

09:28 | 6.09.2018
В Свердловской области бывшая госслужащая вернула государству 12,5 млн рублей

05.09.2018

22:57 | 5.09.2018
В день рождения поэта Бориса Рыжего в Екатеринбурге устроят экскурсию по Вторчермету

22:21 | 5.09.2018
«Атомстройкомплекс» предложил мэрии Екатеринбурга исправить недостатки в укладке брусчатки на площади 1905 года

20:46 | 5.09.2018
В расстрелянной в Екатеринбурге Audi перевозили деньги «обнальщиков»

20:35 | 5.09.2018
Завтра в Екатеринбурге закроют пешеходный мост через Исеть

20:12 | 5.09.2018
Отель DoubleTree by Hilton в Екатеринбурге признали банкротом

19:41 | 5.09.2018
В Свердловской области фермера оштрафовали за чрезмерное пользование удобрениями

18:29 | 5.09.2018
Суд Кургана отправил педофила в тюрьму на 14 лет. Доказано 19 эпизодов

18:22 | 5.09.2018
Завтра в Перми откроется выставка «Умный ребенок»

18:16 | 5.09.2018
Новый инвестиционный проект сможет приносить Пермскому краю более 300 млн рублей в год

18:06 | 5.09.2018
В Перми на заводе им. Шпагина завершается подготовка к Молодежному форуму

18:00 | 5.09.2018
Жители Перми и эксперты определят внешний вид участка бывшей кондитерской фабрики

17:58 | 5.09.2018
Депутат. Один день из жизни депутата Государственной Думы от Свердловской области

17:56 | 5.09.2018
В Екатеринбурге неизвестные рассылали письма от имени председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой

17:29 | 5.09.2018
«Ваша честь, свою вину я полностью не признаю». В Кургане начался процесс над экс-начальником УФСИН Ильясовым


Мы в соцсетях





Архив
«    Сентябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


 