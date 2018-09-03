Палата представителей Конгресса США приняла закон о санкциях за кибератаки

15:18 | 6.09.2018

Палата представителей Конгресса США в среду приняла закон «О киберсдерживании и ответных мерах», который предусматривает введение санкций против иностранных лиц и организаций за организацию и проведение кибератак против Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».



Как отмечается, необходимость принятия закона обосновывается целым рядом кибератак против Соединенных Штатов. Теперь закон будет передан на утверждение сенату.



Попасть под санкции, согласно законопроекту, могут любые иностранные физические лица и организации, которые угрожают политике США. Ограничения могут варьироваться от отмены оказания помощи какой-либо стране до запрета на въезд в Штаты. Также может быть запрещен экспорт из государства, попавшего под эти санкции. Документ обязывает президента США накладывать ограничения за киберпреступления, однако он может отказать в этом на срок не более одного года, отмечает «Эхо Москвы».