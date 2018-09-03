СМИ сообщили об отказе ВВС США от сделки со связанной с Вексельбергом компанией

15:09 | 6.09.2018

ВВС США отказались от сделки с одной из американских компаний относительно производства бомб для уничтожения бункеров из-за её связей с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо, которое было направлено ведомством в Управление по подотчётности правительства.



Из письма следует, что военные решили разорвать контракт на изготовление противобункерных авиабомб с основанной в Чикаго компанией A. Finkl & Sons Co. после жалоб американских законодателей. Причиной является то, что головная компания A. Finkl & Sons Co. — швейцарская Schmolz + Bickenbach — связана с Вексельбергом. Бизнесмен с апреля этого года находится под санкциями США, передают «Ведомости».