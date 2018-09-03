Верховный суд Индии декриминализировал однополые связи

14:58 | 6.09.2018

Коллегия Верховного суда Индии из пяти человек единогласно признала недействительными положения статьи уголовного кодекса страны, по которой за гомосексуальные связи могло быть назначено наказание в виде штрафа или лишения свободы до десяти лет, сообщает газета Indian Express.



Верховный судья Индии Дипак Мисра, зачитывая решение суда, сказал, что любые сексуальные отношения по обоюдному согласию между двумя взрослыми людьми, в том числе гомосексуальные, не могут считаться неконституционными, передает Reuters.



Уголовное преследование за однополые связи было введено в стране 1861 году, когда Индия была британской колонией. Согласно данному закону, за «противоестественные телесные связи» назначалось 10-летнее тюремное заключение. В 2009 году высокий суд Дели отменил закон, но в 2013 году он был восстановлен. В 2016 году суд вернулся к этому вопросу после подачи петиции, в которой требовали пересмотреть предыдущее решение как «судебную ошибку», напоминает РБК.