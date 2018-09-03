Глава КНДР Ким Чен Ын подтвердил приверженность денуклеаризации

14:46 | 6.09.2018

Северокорейский лидер Ким Чен Ын вновь заявил о своей приверженности денуклеаризации Корейского полуострова. Соответствующее заявление он сделал в ходе встреч с делегацией Республики Корея, посетившей Пхеньян для организации предстоящего очередного межкорейского саммита, передает «Вести.ру».



Лидер КНДР также отметил, что демонтаж полигона Пхунгери практически лишил страну возможности проводить новые ядерные испытания. По его словам, международное сообщество не оценило в полной мере шаги Пхеньяна.



Агентство Reuters добавляет, что Ким Чен Ын также согласился на проведение третьего саммита с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Они встретятся в Пхеньяне 18–20 сентября и обсудят практические меры по денуклеаризации.