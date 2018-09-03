«АвтоВАЗ» приступил к серийному производству обновлённой Lada 4x4

14:29 | 6.09.2018

Компания «АвтоВАЗ» приступила к серийному производству Lada 4х4 2019 модельного года. Автомобиль получил несколько стилевых изменений, а также новую комплектацию. Так, у автомобиля появилась новая комбинация приборов, в основу дизайна которой положен контраст черного и оранжевого цветов.



Как отмечает rg.ru, в частности, пятидверная версия внедорожника получила новую комплектацию Black Edition, которую предложат россиянам за 598 900 рублей. Такая машина может похвастаться кондиционером, наружными зеркалами с электроприводом и электрообогревом, улучшенной виброизоляцией. Кузов автомобиля окрашивается черной эмалью «Пантера», литые колесные диски также черного цвета.



Lada 4х4 предлагается по цене от 469 900 руб. Полноприводный внедорожник комплектуется 1,7-литровым бензиновым мотором, выдающим 83 л. с. и 129 Нм крутящего момента, пятиступенчатой «механикой», раздаточной коробкой и блокировкой межосевого дифференциала.