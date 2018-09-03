В России планируют возобновить производство самолёта-амфибии А-40 «Альбатрос»

14:26 | 6.09.2018

В России планируют возобновить производство самолета-амфибии А-40 «Альбатрос». Об этом в преддверии выставки «Гидроавиасалон-2018» сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации, которая работает над этим проектом. «Что касается потребностей, то это вопрос к Минобороны», — цитирует пресс-службу корпорации РИА «Новости».



Как отмечает «Взгляд», А-40 «Альбатрос» — советский многоцелевой самолет-амфибия, который должен был заменить Бе-12, но проект заморозили после распада Советского Союза. Максимальная взлетная масса самолета достигает 90 тонн, это самый большой самолет такого класса в мире.