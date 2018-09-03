Пользователей предупредили о возможных перебоях в мировом интернете после 11 октября

14:21 | 6.09.2018

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) готовится к первой в истории смене криптографических ключей, которые используются для защиты системы доменных имен интернета (DNS). Переход на новые ключи должен состояться 11 октября, передают «Ведомости». Есть риск, что некоторые пользователи в течение 48 часов после обновления могут испытать сложности при открытии отдельных ресурсов. Система может выдать ошибку server failure или SERVFAIL.