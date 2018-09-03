Шведские политики выступают за блокировку строительства газопровода «Северный поток — 2»

14:18 | 6.09.2018

Большинство шведских политических партий выступают за блокировку строительства российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает Sveriges Radio. Пресс-секретарь главы комитета по вопросам ЕС Карин Энстрём высказалась за вмешательство Евросоюза в этот процесс. По мнению депутатов, «Северный поток — 2» не решит проблему энергетической безопасности и навредит окружающей среде.



Шведские политики также подчеркнули нежелание попадать в «зависимость» от России. Председатель партии зелёных в Совете по делам ЕС в парламенте Юнас Эрикссон, со своей стороны, отметил, что Еврокомиссия должна изменить законодательство таким образом, чтобы можно было заблокировать проект, сообщает russian.rt.com.