Певица Юлия Самойлова заявила о желании эмигрировать из России

14:14 | 6.09.2018

Певица Юлия Самойлова в видеообращении в Instagram заявила, что намерена эмигрировать из России. По ее словам, она планирует уехать в Европу, передает РИА «Новости». Кроме того, Самойлова выложила фотографию из аэропорта Шереметьево, добавив к ней хештеги #европа и #поехали. Однако артистка не уточнила, в какую страну она летит.



Исполнительница представляла Россию на «Евровидении» в 2017 и 2018 году. На первом из конкурсов, который проходил в Киеве, она не смогла выступить, так как украинская сторона запретила исполнительнице пересекать границу. В 2018-м конкурс проходил в Лиссабоне — на этот раз артистка уже присутствовала на нем лично и спела свой номер «I Won't Break», напоминает gazeta.ru.