Министерство финансов в сентябре увеличит объем закупки валюты

17:17 | 5.09.2018

Минфин в сентябре – начале октября направит на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила рекордную сумму – почти 427 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении ведомства. «Операции будут проводиться в период с 7 сентября 2018 года по 4 октября 2018 года, соответственно, ежедневный объём покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 21,3 млрд рублей», — сообщается на сайте ведомства.