ВЦИОМ сообщил о снижении протестных настроений в России

17:03 | 5.09.2018

Число тех, кто готов протестовать против пенсионной реформы в Российской Федерации, снизилось после обращения Путина. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованные 5 сентября, передает regnum.ru.



Большинство респондентов (55 %) полагают, что протестные акции из-за повышения пенсионного возраста в населенных пунктах, где они проживают, маловероятны. В конце июля такой ответ давали только 44 %.



О том, что митинги по этому вопросу «вполне возможны» в начале сентября, заявили 39 % опрошенных ВЦИОМ. На пике протестных настроений в конце июля такой ответ давали 51 % участников опросов, сообщает РИА «Новости».