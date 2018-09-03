В ДНР два человека объявлены в розыск в связи с убийством Захарченко

16:54 | 5.09.2018

Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики разыскивает двух человек, которые находились в кафе «Сепар» в день убийства главы ДНР Захарченко, передает РИА «Новости». По данным ведомства, незадолго до взрыва 31 августа они посетили ресторан.



Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Тогда с ним также погиб его охранник, 11 человек получили ранения, напоминает life.ru.