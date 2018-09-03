Самолеты российских ВКС нанесли удары по объектам «Ан-Нусры» в Идлибе

16:47 | 5.09.2018

Во вторник четыре российских самолета нанесли удары по объектам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в РФ) в провинции Идлиб. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.



В ведомстве подчеркнули, что удары наносились «исключительно по подтвержденным объектам» боевиков, которые были расположены на расстоянии от населенных пунктов. На этих объектах находились взрывчатка и беспилотники, которые использовались для нападений на Хмеймим, а также на населенные пункты в сирийских провинциях Хама и Алеппо, сообщает РБК.