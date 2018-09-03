СМИ сообщили о желании Трампа в 2017 году уничтожить Асада

16:32 | 5.09.2018

Дональд Трамп в прошлом году, возмутившись химатакой, приписываемой правительственным силам Сирии, приказал главе Пентагона уничтожить президента Башара Асада. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на материалы новой книги американского журналиста Боба Вудворда «Страх», передает РИА «Новости».



«Давайте убьём его! Пойдём! Давайте... убьём всех их!» — сказал Трамп по телефону Мэттису, согласно данным Вудворда. Как отмечается, глава Пентагона ответил президенту, что займётся этим вопросом, но, повесив трубку, сказал своему помощнику, что они ничего делать не будут. «Мы будем действовать намного более взвешенным образом», — указал Мэттис, сообщает russian.rt.com.