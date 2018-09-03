Россия и мир
16:32 | 5.09.2018
СМИ сообщили о желании Трампа в 2017 году уничтожить Асада
«Давайте убьём его! Пойдём! Давайте... убьём всех их!» — сказал Трамп по телефону Мэттису, согласно данным Вудворда. Как отмечается, глава Пентагона ответил президенту, что займётся этим вопросом, но, повесив трубку, сказал своему помощнику, что они ничего делать не будут. «Мы будем действовать намного более взвешенным образом», — указал Мэттис, сообщает russian.rt.com.
© «Вечерние Ведомости»
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