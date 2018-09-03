Концерн Toyota отзывает более миллиона автомобилей из-за риска возгорания двигателей

16:21 | 5.09.2018

Автоконцерн Toyota отзывает более миллиона автомобилей по всему миру для ремонта части электрической системы, которая может вызвать пожар, сообщает The Wall Street Journal. Отзыв затрагивает машины 2016-2018 годов выпуска, включая модели Prius, подключаемые гибридные автомобили Prius Prime, а также газоэлектрические гибриды C-HR.



Проблема заключается в возможности быстрого износа проводов, используемых для подсоединения гибридного двигателя, что может вызвать короткое замыкание и, как следствие, возгорание двигателя, отмечают в компании.



Представитель компании рассказал, что в сентябре в Японии уже произошел один пожар из-за дефекта проводов, однако никто не пострадал, сообщает РБК.