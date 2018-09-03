Британская прокуратура назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей

16:07 | 5.09.2018

Британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей, сообщает агентство Reuters. Фотографии обоих подозреваемых уже появились в британских СМИ, мужчины объявлены в розыск.



AP отмечает, что, по данным полиции, мужчины, оба в возрасте около сорока лет, прибыли из Москвы в Лондон по выданным в России паспортам за два дня до отравления Скрипалей.



В то же время Лондон не собирается требовать у Москвы выдачи россиян, подозреваемых в покушении на Скрипалей. «Мы не будем обращаться к России с просьбой об экстрадиции этих людей, так как российская конституция не позволяет выдавать граждан РФ. Россия дала это понять, отвечая на другие запросы об экстрадиции собственных граждан», – заявили в Королевской прокурорской службе.



Как напоминает life.ru, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта. Власти Великобритании возложили ответственность за произошедшее на Москву. Россия же отвергает причастность к инциденту.