10 человек стали жертвами тайфуна «Джеби» в Японии

12:45 | 5.09.2018

Еще четыре человека погибли из-за тайфуна «Джеби», обрушившегося на Японию. Таким образом, число жертв последствий стихии возросло до 10 человек. Об этом сообщает телеканал NHK. По оценке синоптиков, циклон — мощнейший за последние 25 лет. Из-за стихии в Японии сотни тысяч домов остались без света. Тайфун затопил международный аэропорт Кансай в Осаке, расположенный в 5 км от побережья. 3 тыс. пассажиров оказались заблокированными, их вывезли из здания на паромах, передает russian.rt.com.