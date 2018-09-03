Минкульт РФ не выдал прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища Европы»

12:41 | 5.09.2018

Министерство культуры отказало в прокатном удостоверении документальной ленте «Похищенные сокровища Европы», которую компания CinemaEmotion («Невафильм») планировала выпустить 6 сентября. Об этом дистрибьютор сообщил на своей странице в Facebook.



Как отмечается, выпуск кинокартины о произведениях искусства, которые были вывезены в Третий рейх в годы Второй мировой войны, был запланирован на 6 сентября этого года и приурочен к 73-годовщине окончания военных действий.



О причинах отказа станет известно в течение двух недель. Гендиректор компании Невафильм Олег Березин назвал отказ Минкульта попыткой «заклеить стикерами» всю нашу историю. Он сравнил картину «Похищенные сокровища Европы» с публицистическим фильмом «Обыкновенный фашизм» советского режиссера Михаила Ромма, отмечает «Эхо Москвы».