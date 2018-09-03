Рыночная стоимость интернет-гиганта Amazon превысила 1 трлн долларов

12:24 | 5.09.2018

Компания Amazon на торгах 4 сентября преодолела планку в $1 трлн капитализации. Интернет-гигант стал второй компанией из США, которому покорилась рекордная отметка, передает РБК. Amazon сделал это через месяц после того, как триллионной стоимости достигла Apple.



Как напоминает "Интерфакс", Amazon провела IPO на бирже NASDAQ в 1997 году. Цена размещения составила $18, и с учетом трех сплитов эти $18 за прошедшие годы превратились в почти $23 тыс.