Бывший британский военный рассказал о «катастрофе» в королевских ВМС

12:14 | 5.09.2018

Выход Великобритании из Евросоюза может привести к катастрофическим последствиям в сфере безопасности морских границ Соединенного Королевства, заявил бывший начальник морского штаба Королевских ВМС лорд Алан Вест. Об этом пишет Independent.



Вест рассказал, что недавнее столкновение французских и британских рыболовных судов в Ла-Манше говорит о том, что ВМС Великобритании не хватает кораблей для патрулирования своих территориальных вод. По его мнению, после завершения процедуры Brexit ситуация и вовсе станет «катастрофической», поскольку Британии придется полностью самостоятельно патрулировать свои территориальные воды.