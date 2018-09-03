В России могут установить минимальную цену на пиво

11:51 | 5.09.2018

Глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин заявил, что его ведомство планирует обсудить с Министерством финансов вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, сообщает РИА «Новости».



«Ко мне уже обращались участники пивоваренного рынка с предложениями по введению МРЦ. Поэтому мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине», — заявил Алешин.



Кроме того, чиновник добавил, что в ведомстве уже «прорабатывается вопрос» введения универсальной марки для пивоваренной продукции. По его словам, она будет наноситься на все виды тары.