На Сахалине из-за тайфуна «Джеби» 15 населенных пунктов остались без электроснабжения

11:45 | 5.09.2018

Из-за тайфуна «Джеби» 15 населенных пунктов Сахалина полностью или частично остались без электроснабжения. Об этом говорится в сообщении «Сахалинэнерго». Энергетики ведут аварийные работы в селах Томаринского, Углегорского и Александровск-Сахалинского районов. В восстановлении электроснабжения задействованы 44 оперативно-выездные бригады специалистов и 59 единиц техники, передает rg.ru.



Ранее сахалинское управление МЧС предупредило, что в реках возможен подъем уровня воды на 1–2 м. Всего тайфун может затронуть до 17 районов Сахалинской области, включая Курильские острова.