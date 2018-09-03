Президент Турции Эрдоган заявил о важности сотрудничества с Россией по ситуации в Идлибе

11:38 | 5.09.2018

Президент Турции Эрдоган заявил, что сотрудничество между Москвой и Анкарой на фоне возможной военной операции армии Сирии в провинции Идлиб является очень важным. Об этом сообщает Habertürk. По его словам, операция правительственных сил в Идлибе может привести к гуманитарной катастрофе и наплыву беженцев в соседнюю Турцию.



«Там 3,5 млн человек... Если в Идлибе полетят ракеты, то погибнут много людей, а первым местом, куда направится поток беженцев, будет Турция. На данный момент очень важно сотрудничество с Россией», — заявил Эрдоган.



Как напоминает РБК, ранее с предупреждениями к России по ситуации в Идлибе обратился президент США Дональд Трамп. На своей странице в Twitter он написал, что Москва и Тегеран могут совершить «серьезную гуманитарную ошибку» в Сирии, если допустят наступление армии Асада на Идлиб.