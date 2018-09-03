Глава МИД России Лавров констатировал нарастание конфронтации между Россией и США

11:32 | 5.09.2018

Глава МИД России Лавров констатировал нарастание конфронтации в российского-американских отношениях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телепередачу «Большая игра». Министр иностранных дел РФ отметил ужесточение риторики, накал политических страстей и увеличение уровня напряженности между двумя странами.



По словам Лаврова, Североатлантический альянс размещает свой контингент в Прибалтике и в странах, которые граничат с бывшим Советским Союзом. Более того, по словам министра, альянс рассматривает возможность включить в свой состав Украину и Грузию.