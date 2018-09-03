По данным СМИ, пристыкованный к МКС корабль «Союз» был поврежден при сборке

11:28 | 5.09.2018

Отверстие от сверла в космическом корабле «Союз МС-09», из-за которого на МКС произошла утечка воздуха, появилось еще в цехе общей сборки кораблей в подмосковном Королеве, а не на Байконуре или в космосе. К такому мнению склоняется внутренняя комиссия РКК «Энергия», передает РИА Новости



По словам одного из источников, сотрудники ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» знали о повреждении и на финальной стадии сборки заделали отверстие при помощи специального клея.



О трещине в «Союзе» рассказал глава «Роскосмоса» Рогозин 30 августа. По его словам, из-за этого на Международной космической станции произошла утечка воздуха: корабль был пристыкован к российскому сегменту. В качестве одной из возможных причин образования дырки Рогозин назвал попадание в корабль небольшого метеорита. Позднее космонавты заделали трещину, диаметр которой составлял 2 мм, на корабле с помощью эпоксидной смолы, напоминает РБК.