ВВС Израиля провели ракетный обстрел ряда военных объектов на территории Сирии

11:21 | 5.09.2018

ВВС Израиля провели во вторник ракетный обстрел ряда объектов на территории Сирии, сообщает арабский портал «Аль-Масдар» со ссылкой на собственные источники.



Сирийский портал Orient News опубликовал видеозаписи из соцсетей, на которых, предположительно, запечатлены ракеты, выпущенные Израилем по сирийской провинции Хама. В частности, на одной видеозаписи показано, как ракета летит в воздухе. На других кадрах видны последствия взрыва ракеты возле населённого пункта, передает russian.rt.com.



По данным агентства Sana, а также израильского издания Haaretz, целями могли стать военные объекты и позиции иранских войск.