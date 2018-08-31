В польском городе Белосток в торговом центре сдетонировало взрывное устройство

14:21 | 4.09.2018

Взрывное устройство сработало в торговом центре в польском Белостоке, никто не пострадал, сообщает во вторник радиостанция RMF FM. Как сообщается, в ТЦ сдетонировало взрывное устройство, начинённое петардами и легковоспламеняющейся жидкостью.



В торговом центре полиция работает. Стражи порядка выясняют, кто имел доступ к помещению. Как считают правоохранители, злоумышленники хотели устроить в торговом центре пожар.