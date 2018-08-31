В Осаке из-за тайфуна «Джеби» затопило международный аэропорт Кансай

14:15 | 4.09.2018

Международный аэропорт Кансай в Осаке оказался затопленным из-за самого мощного за последние 25 лет в Японии тайфуна «Джеби», передают местные СМИ. По данным телеканала NHK, затопленным оказались места для стоянки самолетов, а также взлетно-посадочная полоса. Ущерба воздушной гавани нет, поскольку руководство аэропорта заранее отменило все рейсы, воздушных судов в момент дождей не было.



Сообщается, что скорость ветра в данном районе достигает 209 километров в час. По оценкам специалистов, тайфун движется со скоростью 60 километров в час на северо-восток.