14:07 | 4.09.2018

Рок-певица Земфира впервые с 2013 года записала новый сингл. Он называется «Джозеф». Основой для текста композиции стали отрывки из стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам».



Сингл Земфиры создан при участии Ренаты Литвиновой и дизайнера Гоши Рубчинского — они оформили обложку. Причастен к появлению нового трека и электронный музыкант Mujuice.



В этом году Земфире исполнилось 42 года. Незадолго до дня рождения она пообещала фанатам записать новый альбом, отмечает gazeta.ru.