Глава МИД Украины Павел Климкин назвал ситуацию с оттоком населения «катастрофической»

14:00 | 4.09.2018

На Украине сложилась «катастрофическая ситуация» из-за того, что около 1 млн украинцев ежегодно покидают страну. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV. Климкин добавил, что такая ситуация сохранится и в ближайшее время. Также украинский министр заявил, что, по последним данным, в одной только Польше проживают около 1,4 млн граждан Украины.