Дональд Трамп призвал Башара Асада отказаться от атаки на Идлиб

13:54 | 4.09.2018

Во избежание гуманитарной катастрофы правительственным войскам Сирии, а также Ирану и России следует отказаться от силового освобождения провинции Идлиб на севере страны, заявил президент США Дональд Трамп. «Президент Башар Асад не должен безрассудно атаковать Идлиб», - написал он в своем твиттере, передает «Интерфакс».



В настоящий момент Идлиб является в Сирии зоной деэскалации конфликта между правительственными войсками и противниками режима Асада. Провинция — последний оплот сирийской вооруженной оппозиции, отмечает РБК.