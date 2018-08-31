По данным СМИ, некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей

13:48 | 4.09.2018

Компания NCR, занимающаяся производством популярных в России банкоматов, сообщила о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом 5000 рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников двух крупных банков. Отмечается, что наиболее уязвимы банкоматы с устаревшей системой распознавания купюр. «Перенастройка программного обеспечения требует времени, а до тех пор многие банки по совету NCR предпочли временно не принимать в уязвимые банкоматы пятитысячные банкноты», — отмечает издание. В то же время в крупных банках заверили журналистов, что их системы не пропустят фальшивок.