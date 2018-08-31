Власти Японии выразили протест России из-за мероприятий к годовщине окончания войны

13:43 | 4.09.2018

Японские власти по дипломатическим каналам передали России протест из-за проведения мероприятий в честь окончания Второй мировой войны на четырёх островах Южных Курил. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на генсекретаря японского правительства Ёсихидэ Сугу.



«Усиление военного присутствия России на четырёх северных островах расходится с позицией Японии. Подобное неприемлемо», — заявил Суга.



Накануне в Минобороны Японии сообщали, что 28 кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России прошли по проливу Лаперуза, разделяющему острова Сахалин и Хоккайдо. Как отмечает Sankei, корабли должны были принять участие в памятной церемонии в честь окончания Второй мировой войны.