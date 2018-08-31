В Калифорнии в результате стрельбы в жилом комплексе ранены 10 человек

17:39 | 3.09.2018

В США в результате стрельбы в жилом комплексе в калифорнийском городе Сан-Бернардино пострадали не менее 10 человек. По данным телеканала CNN, инцидент произошел в многоквартирном жилом доме, где неизвестный открыл огонь. Три человека находятся в критическом состоянии. Очевидцы утверждают, что слышали около 20 выстрелов. Кто начал стрельбу, не сообщается, подозреваемый пока не задержан. Его мотивы также неизвестны.