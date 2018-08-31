Петр Порошенко предложил исключить из конституции положение о Черноморском флоте в Крыму

17:35 | 3.09.2018

Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде исключить из конституции страны положение о Черноморском флоте на территории Крыма. Об этом заявил представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник, 3 сентября, передает iz.ru.



«Предлагается также исключить положение, которое предусматривает использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды», — сказала Луценко на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций.



Как напоминает «Вести.ру», договор, по которому Украина сдает в аренду России военные объекты в Крыму на 25 лет, был подписан в 2010 году. Взамен Киев получал скидку на газ: 100 долларов с каждой тысячи кубометров. В 2014 году после присоединения полуострова к России соглашение потеряло актуальность.